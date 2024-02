Feuer in Reichenbach: Weitere Gartenhütte in Flammen

1 Die Feuerwehr hat erneut einen Brand einer Gartenhütte in Reichenbach gelöscht. Foto: dpa/Uli Deck

Erneut ist eine Gartenhütte in Reichenbach (Kreis Esslingen) niedergebrannt, diesmal am frühen Freitagmorgen. Seit Monaten kommt es immer wieder zu kleineren Bränden in der Filsgemeinde. Die Polizei geht in einigen Fällen von Brandstiftung aus.











Die seit Monaten andauerende Serie von Kleinbränden in Reichenbach geht weiter: Die Polizei meldet ein Feuer an einer Gartenhütte am frühen Freitag, diesmal in der Lützelbachstraße. Ein lauter Knall habe Anwohner am Morgen kurz nach 4 Uhr aufgeschreckt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Laube bereits komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten im Einsatz war, habe den Brand gelöscht, die Hütte sei aber nicht mehr zu retten gewesen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Vorfall schließt sich an zahlreiche ähnliche Vorkommnisse an. Seit September kommt es immer wieder zu Feuern im Raum Siegenbergstraße, Neuwiesenstraße, Schul- und Ulmer Straße, bei denen die Polizei von Brandstiftung ausgeht. Deswegen sei diesmal erneut umfangreich gefahndet worden mit Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Ob der jüngste Brand mit den vorangegangenen in Zusammenhang stehe, sei unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07 11/39 90-0.