1 Viele Male musste die Reichenbacher Feuerwehr in den vergangenen Monaten ausrücken. Foto: dpa/Daniel Vogl

Mehr als zehn Brände zählt die Polizei seit vergangenem September. Gartenhütten, Hecken und Mülltonnen stehen dabei im Fokus.











Seit Monaten kommt es in Reichenbach zu einer auffälligen Häufung von kleineren und größeren Bränden. Los ging es in der Siegenbergstraße und der Neuwiesenstraße, die das Schulgelände im Westen begrenzt. Inzwischen brannte es auch in der Schul- und in der Ulmer Straße.