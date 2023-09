Handy setzt Matratze in Brand

Feuer in Oberboihingen

1 Die Feuerwehr war zu einem Matratzenbrand in Oberboihingen gerufen worden. Foto: dpa/Pia Bayer

Geistesgegenwärtig reagiert haben die Bewohner eines Hauses in Oberboihingen (Kreis Esslingen): Sie warfen eine Matratze, die Feuer gefangen hatte, kurzerhand vom Balkon. Der Brand war wohl von einem Handy ausgegangen.











Link kopiert

Ein auf einer Matratze liegendes Handy hat wohl einen Brand in einem Wohnhaus in Oberboihingen ausgelöst. Das vermutet die Polizei eigenen Angaben zufolge. Die Rettungskräfte sind am Samstag gegen 20.20 Uhr zu dem Feuer im Erlenweg ausgerückt.

Handy war zum Laden angesteckt

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sei die Matratze in Brand geraten, nachdem vermutlich aufgrund eines technischen Defektes das auf der Matratze liegende und zum Laden angesteckte Handy Feuer gefangen habe, berichtet die Polizei. Die brennende Matratze sei von den Bewohnern über den Balkon vor das Haus geworfen und dort noch vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht worden. Verletzt wurde demnach niemand. Den Schaden schätzen die Ermittler auf etwa 5000 Euro.