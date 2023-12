Feuer in Nürtingen: War der Brand in einem Burger-Restaurant ein Anschlag?

5 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei dem Brand in Nürtingen vor Ort. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Samstagfrüh hat es in Nürtingen in einem Restaurant gebrannt. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer zwar schnell im Griff, wahrscheinlich steckt jedoch mehr dahinter. Die Kriminalpolizei prüft, ob ein Zusammenhang mit der Schuss-Serie besteht.











Am Samstag ist es gegen 5.10 Uhr in der Nürtinger Straße in Nürtingen zu einem Brand an einem Gebäudeanbau eines Burger-Restaurants gekommen. Passanten hatten Rauch und kleinere Flammen entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, brachte das Brandgeschehen rasch unter Kontrolle. Eine Ausbreitung auf das Hauptgebäude konnte verhindert werden. Unter anderem konnten mehrere Gasflaschen in Sicherheit gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15 000 Euro geschätzt.

Brandursache unklar

Noch ist die Brandursache unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Weder fahrlässige noch vorsätzliche Brandstiftung wird derzeit ausgeschlossen. Aufhorchen lässt, dass die Polizei prüft, ob das Feuer mit der Schuss-Serie zusammenhängt. Handelt es sich möglicherweise sogar um einen gezielten Brandanschlag? „Das können wir derzeit noch nicht bestätigen“, sagt eine Sprecherin des für Nürtingen zuständigen Polizeireviers Reutlingen.

Die besagte Schuss-Serie hat ihren Ursprung wohl im Juli 2022. Seit damals wurde eine Vielzahl von Gewalttaten mit Schusswaffen registriert, die offenbar zwei rivalisierenden, multiethnischen Gruppen zuzuordnen ist. Die Täter feuern gezielt auf Personen im öffentlichen Raum – vor Gaststätten, auf Plätzen, teilweise mitten am Tag. Stuttgart, Göppingen, Esslingen, Plochingen, Reichenbach, Ludwigsburg, Schorndorf – die Tatorte sind über die ganze Region verstreut. Auch der Handgranaten-Angriff auf eine Trauergemeinde auf dem Altbacher Friedhof, bei dem im Juni 2023 zehn Personen verletzt worden sind, steht wohl im Zusammenhang mit der Schuss-Serie. Die Ermittler ordnen die eine Gruppierung auf der Achse Stuttgart – Göppingen, die andere auf der Achse Ludwigsburg – Esslingen – Plochingen zu. Allerdings wohnen manche Mitglieder auch an den Hauptorten der anderen Gruppierung.