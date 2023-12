Nürtingen und Wendlingen: Sechsstelliger Schaden bei Bränden im Kreis Esslingen

5 Die Feuerwehr konnte den Brand in Nürtingen schnell unter Kontrolle bringen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Bei zwei Bränden im Kreis Esslingen ist in der Nacht zum Samstag ein hoher Schaden entstanden. In Nürtingen kam es zu kleineren Flammen in einem Gebäudeanbau, in Wendlingen rückte die Feuerwehr zu einem Schmorbrand aus.











Mehrere Brände im Kreis Esslingen haben die Feuerwehren in Nürtingen und Wendlingen in der Nacht zum Samstag auf Trab gehalten. Bei dem Brand eines Gebäudeanbaus in Nürtingen mussten dabei Gasflaschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, bestätigt ein Polizeisprecher.

Das Feuer war gegen 5.10 Uhr in der Nürtinger Straße ausgebrochen. Passanten hatten an einem Gebäudeanbau Rauch und Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Mit 30 Einsatzkräften konnte diese den Brand schnell kontrollieren und schließlich löschen. Da im Gebäude ein Imbiss betrieben wird, wurden in der Nähe Gasflaschen gelagert. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, sind diese aber nicht die Ursache des Brandes gewesen. Die Feuerwehr habe sie vorsorglich ins Freie gebracht, um eine Explosion auszuschließen. Zur Brandursache ermitteln Spezialisten der Kriminalpolizei. Den Schaden schätzen die Beamten auf 15 000 Euro.

Gegen 0.50 Uhr musste in Wendlingen ein Haus geräumt werden, weil eine Bewohnerin im Treppenhaus Rauch bemerkt hatte. Die Feuerwehr brachte alle Bewohner unverletzt nach draußen. Außerdem stellte sich heraus, dass in einem Friseurgeschäft im Gebäude viel Wasser austrat. Vor dort breitete sich auch der Rauch im Haus aus.

Die Feuerwehr konnte beides schnell eindämmen und weitere Schäden verhindern. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war wohl ein Defekt der Heizung die Ursache für den Wasseraustritt. Dadurch ereignete sich dann ein Kurzschluss, der wiederum den Rauch auslöste. Nach dem Einsatz konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100 000 Euro.