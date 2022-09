5 Brennendes Fachwerkhaus in Ostfildern-Nellingen Foto: 7aktuell.de/Simon

Am Mittwochabend ist ein Feuer in einem Fachwerkhaus in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) ausgebrochen und hat einen Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro verursacht.















In einem Fachwerkhaus im Ostfilderner Ortsteil Nelllingen ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei griff das Feuer rasch auf das gesamte Gebäude in der Neuhauser Straße über. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Brand aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen, sagt Michael Schaal, der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. Genauere Angaben zur Brandursache konnte die Polizei am Donnerstag aber noch nicht machen. Auch dazu, in welchem Gebäudeteil das Feuer ausgebrochen ist, wurden noch keine Aussagen getroffen. Die Ermittlungen der Kriminaltechniker dauern an.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, die mit 13 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Die Bewohner aus den benachbarten Gebäuden wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Außer den Einsatzkräften der Feuerwehr waren am Mittwochabend auch Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Scheune wurde als Lagerraum genutzt

Das Fachwerkhaus wird zur Zeit als Lagerraum genutzt und war deshalb nicht bewohnt. In der Scheune waren Motorräder und ein kleiner Transporter abgestellt. Zum Zeitpunkt des Brands hielt sich jedoch keine Person im Gebäude auf. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 200 000 Euro bis 300 000 Euro, wie Sprecher Schaal sagt. Die exakte Schadenssumme konnte allerdings am Donnerstag noch nicht beziffert werden. Unter Denkmalschutz steht das Fachwerkhaus in der Neuhauser Straße nicht.

Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis etwa 1 Uhr am frühen Donnerstagmorgen an. Während der Brandbekämpfung mussten Teile der Neuhauser Straße und der Rinnenbachstraße für den Verkehr gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen sei es deshalb in der Nacht aber nicht gekommen, sagt Polizeisprecher Schaal. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Straßensperrung konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder aufgehoben werden.