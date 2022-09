Hunderttausende Euro Schaden nach Brand in Fachwerkhaus

Feuer in Ostfildern

5 Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Foto: SDMG/ / Schulz

In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Mittwochabend ein Fachwerkhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern. Verletzt wurde dabei niemand.















Wie die Polizei mitteilte, mussten die Rettungskräfte am Mittwochabend gegen 20 Uhr zum Brand eines größeren Lagergebäudes in den Ortsteil Nellingen ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand ein Brand, welcher schnell auf das gesamte Fachwerkgebäude übergriff. In der Scheune waren mehrere Fahrzeuge abgestellt.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr, welche mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Diese waren vorsorglich evakuiert worden. Laut Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

Brandursache wird ermittelt

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis circa 1 Uhr noch an. Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Brandbekämpfung mussten Teile der Neuhauser Straße und der Rinnenbachstraße für den Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.