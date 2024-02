Feuer in Kirchheimer Wohnung: Kleidung auf Lampe gerät in Brand

1 Nach dem Brand in einer Wohnung in Kirchheim ist der 74-jährige Bewohner am Sonntagnachmittag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Foto: dpa/Andreas Gebert

In einer Wohnung im Kirchheimer Stadtteil Ötlingen ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Offenbar waren Kleidungsstücke, die auf einer Stehlampe abgelegt waren, in Brand geraten. Der 74-jährige Bewohner wurde leicht verletzt.











Bei einem Brand in einer Wohnung in Kirchheim hat sich ein 74-Jähriger leichte Brandverletzungen sowie möglicherweise eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nach Angaben der Polizei hat eine völlig verrauchte Wohnung in der Fichtenstraße im Kirchheimer Stadtteil Ötlingen am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Offenbar hatten Kleidungsstücke, die über einer eingeschalteten Stehlampe abgelegt worden waren, Feuer gefangen. Als die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten im Einsatz war, vor Ort eintraf, war der Brand vom 74 Jahre alten Wohnungsinhaber bereits gelöscht worden. Dieser wurde mit leichten Brandverletzungen und möglicherweise einer Rauchgasintoxikation vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei blieb die Wohnung bis auf das betroffene Zimmer bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Bewohner löscht den Brand