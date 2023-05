Feuer in Filderstadt

Wegen eines Brandes im Zentrum des Filderstädter Stadtteils Bernhausen (Kreis Esslingen) ist ein angrenzender Kindergarten evakuiert worden. Derzeit bereiten die Einsatzkräfte den teilweisen Abbruch der Scheune vor.















Nachdem es im Zentrum von Bernhausen am Montagmorgen zu einem Brand in einer Scheune gekommen war, ist ein angrenzender Kindergarten evakuiert worden. Das bestätigt ein Sprecher der Feuerwehren des Landkreises Esslingen, Carsten Ruick, in einem Video-Interview, das unserer Redaktion vorliegt. „Glücklicherweise sind keine Menschen oder Tiere verletzt worden“, sagt er. Derzeit wird der teilweise Abbruch des Gebäudes vorbereitet.

Gegen 9.10 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil im Bernhausener Zentrum eine Scheune samt Anbau brannte. Flammen schlugen aus dem Dach der Scheune und es breitete sich starker Rauch aus, sagt Ruick. Aus diesem Grund wurde der angrenzende Kindergarten „Auf der Burg“ geräumt, Erzieher und Kinder begaben sich auf einen Spielplatz.

Teil-Abbruch durch Bagger eingeleitet

Kurz nachdem die Feuerwehr vor Ort eintraf, wurde die Alarmstufe erhöht, teilt Ruick mit. Dadurch wurden nochmals zusätzliche Einsatzkräfte hinzugerufen. Die Fachleute verhinderten dann mit vereinten Kräften, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. „Herausfordernd im aktuellen Einsatzverlauf ist die Statik des einsturzgefährdeten Gebäudes“, sagt der Feuerwehr-Sprecher. Am Vormittag hieß es vonseiten der Polizei, dass Teile des Daches eingestürzt sind. Derzeit seien Gutachter des Technischen Hilfswerks (THW) vor Ort. Ruick erklärt, dass der teilweise Abbruch des Gebäudes vorbereitet würde.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen sowie zwei Drehleitern vor Ort. Außerdem wird ein Großlüfter der Feuerwehr Filderstadt eingesetzt, um den Brand im Heulager unter Kontrolle zu bekommen. Laut Ruick seien 130 Kräfte von verschiedenen Hilfsorganisationen vor Ort, unter anderem das Deutsche Rote Kreuz. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Genau wie die Ursache des Brandes.