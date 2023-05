Feuer in Scheune bringt Teile des Daches zum Einsturz

Brand in Filderstadt

1 Teile des Dachstuhls sind laut Polizei bereits eingestürzt. Vorsicht ist geboten. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Weil im Filderstädter Stadtteil Bernhausen (Kreis Esslingen) eine Scheune Feuer gefangen hat, sind einige Anwohner bereits evakuiert worden. Die Bevölkerung soll wegen des Rauchs Türen und Fenster geschlossen halten.















Weil eine Scheune in Brand geraten ist, sind derzeit zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes in Filderstadt-Bernhausen im Einsatz. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Teile des Dachstuhls des Gebäudes seien demnach bereits eingestürzt. Einige Anwohner wurden in den Morgenstunden evakuiert, weil sich starker Rauch entwickelt habe. Die Bewohner des Stadtteils werden daher von der Polizei gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Gegen 9.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen des Brandes in der Unteren Bachstraße alarmiert, sagte die Sprecherin. Wie es zu dem Feuer in der Scheune kam, ist noch nicht klar. Laut Polizei gibt es bislang noch keine Meldungen von Verletzten, allerdings dauert der Einsatz derzeit noch an. Auch die Höhe des Schadens ist noch unklar.