Feuer in Filderstadt: Bekannte Carrera-Bahn durch Großbrand in Gefahr

Im Gewerbegebiet in Filderstadt-Bernhausen befindet sich eine der längsten Carrera-Bahnen Deutschlands. Jetzt ist ihre Existenz bedroht – wegen eines verheerenden Feuers in der Halle darüber.











Nadine Blümmert ist in Griechenland, als die schreckliche Nachricht sie erreicht: Die Halle im Gewerbegebiet in Filderstadt-Bernhausen, in dessen Keller sich Blümmerts kommerziell betriebene Carrera-Bahn befindet, steht in Flammen. Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen – wohl, weil ein Motorrad in der Schreinerei im Erdgeschoss in Brand geraten war und das daneben gelagerte Holz entzündet hatte. Der Chef einer Firma für Innenausbau, Renovierung und Modernisierung, die die Werkstatt ebenfalls genutzt hatte, liegt seit dem Unglück im Krankenhaus. Weitere Auskünfte waren telefonisch nicht zu erhalten.

Der Filderstädter Oberbürgermeister Christoph Traub ist am Tag danach immer noch entsetzt und nennt das Feuer „verheerend“. Gleichwohl ist er froh, dass ein Übergreifen auf andere Gebäude und Gebäudeteile in dem eng bebauten und verwinkelten Areal verhindert werden konnte. Das sei der Arbeit der Feuerwehr zu verdanken.

Das Areal, das während des Einsatzes abgesperrt werden musste, ist mittlerweile wieder zugänglich, die Rettungskräfte sind weg. Auf der Businessmeile wird wieder gearbeitet, der Gebäudeteil, in dem die Flammen gelodert haben, ist jedoch abgesperrt. Scherben und schaumige Löschwasserpfützen bedecken den Boden, durch geborstene Scheiben sieht man verkohlte Einrichtungsgegenstände. Der Schaden ist immens: eine halbe Million Euro, so die Schätzung der Polizei.

Die Carrera-Bahn im Keller des Brandherds ist eine der längsten und schnellsten Deutschlands, so steht es jedenfalls auf der Internetseite der Rennstrecke namens Slot-Racer, die gerne für Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede, Zockerabende und Weihnachtsfeiern gebucht wird. Nadine Blümmert spricht von mehr als 200 Veranstaltungen im Jahr, die bei ihr stattfänden. Anfahrten von einer Stunde und mehr nähmen die PS-Fans dafür in Kauf.

Doch damit ist jetzt erst mal Schluss: „Bei uns hat es zwar nicht gebrannt, aber Löschwasser ist in unsere Räume gelaufen“, sagt Blümmert. Die Elektronik stünde unter Wasser und abgepumpt werden könne das nicht, weil das Gebäude einsturzgefährdet sei. Jochen Thorns von der Freiwilligen Feuerwehr Filderstadt bestätigt das: „Eine Außenwand der Halle ist gerissen und versetzt, deshalb besteht Einsturzgefahr“, sagt er. In den Keller sei durch Decke und Wand nicht nur Löschwasser eingedrungen, durch den Brand seien auch Wasserleitungen im Gebäude geplatzt. Schätzungsweise zwei Zentimeter Wasser seien am Abend des Brands in einem Teilbereich der Fläche gestanden, so seine Beobachtung.

Spurensicherung wartet auf Statiker

Laut Polizeisprecher Michael Schaal hat sich ein Statiker bereits für Donnerstagnachmittag angekündigt. „Sobald er den Bereich freigibt, kann die Spurensicherung zur Brandursache ermitteln“, sagt er. Und wie geht es dann weiter? Ob das Gebäude abgerissen wird oder nicht, hängt laut Jochen Thorns nicht nur vom Ergebnis des Statikers ab. „Es kann auch sein, dass die Halle wegen des Brandschadens abgerissen wird, das müssen aber Besitzer und Versicherung entscheiden“, sagt er.

Für Nadine Blümmert wäre das der Albtraum. Vor mehr als 20 Jahren wurde die Rennhalle in Bernhausen eingerichtet – von einer Freundesgruppe, die einfach ihrem Hobby nachgehen wollte. Pokale und Preise an mehreren Stellen zeugen von dieser Zeit. Dann wurde das Ganze nach und nach immer größer und professioneller. 2022 übernahm Blümmert das Unternehmen, heute blickt sie in eine ungewisse Zukunft: „Falls abgerissen wird, stürzt alles auf uns runter, falls der Betrieb weitergehen kann, dann wird das schätzungsweise erst in eineinhalb bis zwei Monaten der Fall sein“, sagt sie.