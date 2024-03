Brand in Filderstadt-Bernhausen: Lagerhalle brennt – Feuerwehr im Großeinsatz

5 Auf einem Industriegelände in Filderstadt-Bernhausen ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Die Feuerwehr muss am Mittwochabend zu einem Brand in Filderstadt-Bernhausen ausrücken. Dort brennt eine Lagerhalle. Der Rauch ist weithin zu sehen.











Link kopiert

In Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch auf einem Industriegelände an der Echterdinger Straße ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei soll dort seit etwa 17.20 Uhr eine Lagerhalle in Flammen stehen. Eine hohe Rauchsäule war zu sehen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus. Aktuell (Stand 19.50 Uhr) laufen weiter Löscharbeiten, so ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.

Die Echterdinger Straße ist daher in beiden Richtungen gesperrt. Gefahr für die Bevölkerung bestand aufgrund der starken Rauchentwicklung derweil nicht. Auch der Flugverkehr auf dem nahe gelegenen Flughafen war demnach nicht eingeschränkt. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang noch nicht geklärt.

Es besteht Einsturzgefahr

Zwischenzeitlich ist bekannt geworden, dass es sich bei dem Objekt um eine 750 Quadratmeter große Stahlbetonhalle in einem Gewerbepark handeln soll, die komplett ausgebrannt. ist Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bestand am Mittwochabend Einsturzgefahr. In der Halle war seinen Angaben zufolge eine Schreinerei untergebracht.

Ein Mitarbeiter des Betriebs sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Hallen konnten die Einsatzkräfte demnach verhindern.