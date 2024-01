Fasnetsverein Filderer in Leinfelden-Echterdingen: „Fasnet gibt Konstanz in kritischer Zeit“

„Fasnet gibt Konstanz in kritischer Zeit“

Fasnetsverein Filderer in Leinfelden-Echterdingen

1 Die heiße Fasnet-Phase beim Verein GFTB Die Filderer läuft. Von links: Präsident Markus Schumann, Pressewartin Daniela Uebersalz, Zunftmeister Mathias Gruner und Ariane Kouros, die Trainerin der Grünen Garde. Foto: Caroline Holowiecki

Die fünfte Jahreszeit geht in die heiße Phase. Am Samstag feiert der Verein Die Filderer in Leinfelden seine große Prunksitzung. Der Präsident Markus Schumann, der Zunftmeister Mathias Gruner und die Garde-Trainerin Ariane Kouros im Gespräch.











Link kopiert

Am Samstag feiert der Verein Die Filderer in Leinfelden Prunksitzung. Aber lässt es es sich angesichts der aktuellen Krisen überhaupt noch richtig feiern? Präsident Markus Schumann, der Zunftmeister Mathias Gruner und die Garde-Trainerin Ariane Kouros verraten, warum aus ihrer Sicht gerade jetzt die Fasnet so wichtig ist.