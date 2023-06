Grenzverlauf in Blau

Farbe im öffentlichen Raum in Sielmingen

1 Der blaue Streifen in der Augustenstraße markiert den ehemaligen Grenzverlauf. Foto: Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine

Ein blauer Streifen durchzieht seit kurzem den Filderstädter Stadtteil Sielmingen. Die Farbe markiert keine anstehenden Bauarbeiten, sondern sie soll an ein Jubiläum erinnern.















Nein, es stehen in Sielmingen keine Grabungsarbeiten an, und es hat auch niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen: Die 1,3 Kilometer lange Linie, die sich seit kurzem und nur vorübergehend quer durch den Filderstädter Ortsteil zieht, visualisiert die ehemalige Gemarkungsgrenze zwischen den beiden Orten Obersielmingen und Untersielmingen, die vor 100 Jahren zusammengelegt wurden: „An drei Stellen folgt das blaue Band leider nicht ganz dem alten Gemarkungsverlauf. Da hätten wir sonst durch Privatgrundstücke gehen müssen“, teilt die Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine mit, auf deren Initiative der blau markierte Pfad entstanden ist. An acht Stationen entlang der blauen Linie gibt es Schilder mit QR-Codes, über die historische Kurzinfos zu unterschiedlichen Themen des früheren Alltags und der Ortsgeschichte abgerufen werden können. Die Texte und Bilder für die eigens erstellte Website www.sielmingen.org wurden von Stadtarchivar Nikolaus Back zugeliefert.

Es habe immer schon „ganz viele Gerüchte und Irrglauben“ gegeben, wo genau die Grenze zwischen Obersielmingen und Untersielmingen verlaufen ist, sagt Wolfgang Pascher, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sielminger Vereine. Damit sei Schluss, seit Mitarbeiter des städtischen Bauhofs auf Bitten der Arbeitsgemeinschaft mit blauer, selbstauflösender Farbe die Grenzlinie auf den Boden malten. In ungefähr drei bis sechs Monaten, schätzt Wolfgang Pascher, dürfte von der Farbe, die üblicherweise als Fahrbahnmarkierung verwendet wird, nichts mehr zu sehen sein. Nicht zu spät also. Aber auch nicht zu früh.

Werbung für das Heimatfest

„Das blaue Jubiläumsband ist nicht nur informativ, sondern soll schon jetzt Werbung für das viertägige Sielminger Heimatfest vom 8. bis zum 11. September machen“, teilt nämlich die Arbeitsgemeinschaft unter der Überschrift „Flanierend Sielminger Ortsgeschichte entdecken“ mit. Auch das Heimatfest steht selbstverständlich im Zeichen des Ortsjubiläums von Sielmingen: Bereits anno 1275 wurde ein gewisses „Sygehelmingen“ erstmals erwähnt. 650 Jahre lang wurde dann zwischen Ober- und Untersielmingen unterschieden, bis anno 1923 die beiden Ortsteile unter dem Namen Sielmingen zu einer Gemeinde vereinigt wurden. Nochmal 52 Jahre später wurde diese Gemeinde bekanntlich ein Teil der neu proklamierten Stadt Filderstadt.

Beim Heimatfest Anfang September soll es übrigens eine Mallorca-Party mit dem Schlagersänger Mickie Krause geben. Er hat ein Lied, in dem er 36 mal die Zeile singt: „Orange trägt nur die Müllabfuhr.“ Sollte er das Stück in Sielmingen präsentieren, würde die Farbwahl der vorübergehenden Grenzmarkierung noch mehr Sinn ergeben.