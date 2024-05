Fahndung in Fellbach: Überfall mit Pistole: Polizei sucht Zeugen

1 In Fellbach ist ein Mann von vier Unbekannten überfallen worden (Symbolbild). Foto: StZ/Weingand

Ein 32-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen in Fellbach von vier unbekannten Männern überfallen worden. Einer von ihnen führte eine Pistole.











In der Cannstatter Straße in Fellbach ist am Donnerstagmorgen ein 32 Jahre alter Mann überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 2.20 Uhr zu Fuß dort unterwegs gewesen. Vier junge Männer folgten ihm, einer von ihnen bedrohte den 32-Jährigen mit einer Pistole und forderte in akzentfreiem Deutsch Wertsachen. Nachdem der Geschädigte den Männern sein Bargeld gegeben hatte, flüchtete das Quartett.

Zwei Tatverdächtige hatten dunkleren Teint und trugen Mützen, die anderen beiden hatten helle Hautfarbe, sprachen Deutsch und waren mit Jogginghosen bekleidet. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die unter der Nummer 0 73 61 / 58 00 entgegengenommen werden.