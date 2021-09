1 Ralf Weinberger und Karla Humborg-Wallis testen das Tretboot auf dem Nebenarm des Neckars bei der Schleuse. Foto: Roberto Bulgrin

Auf Tretbooten entdecken Jung und Alt die Faszination des Wassers. Allerdings muss man feste strampeln, um voranzukommen. Das Urteil bei der Leseraktion fiel positiv aus.

Esslingen - Mit der Liebesschnulze „Tretboot in Seenot“ landete Frl. Menke 1983 im Zuge der Neuen Deutschen Welle einen großen Hit. In dem Song strampelt ein Pärchen gemeinsam dem Glück entgegen. Auf dem Nebenarm des Neckars beim Kanuverleih „Esslingen erleben“ auf der Neckarinsel 1b bietet Ralf Weinberger, der sich selbst Kanukapitän nennt und auch meist mit der Kapitänsmütze aufs Wasser geht, inzwischen auch Tretboote an: „Ich wollte was für Familien mit kleinen Kindern machen.“