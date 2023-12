EZ-Handballpokal: EZ-Pokal diesmal an zwei Tagen

1 Das ist der neue Spielplan. Foto: /oh

Es waren intensive Tage für alle, die mit der Vorbereitung des 28. EZ-Handballpokals Anfang Januar in der Halle des Sportparks Weil beschäftigt sind. Aufgrund verschiedener Umstände war das Teilnehmerfeld ohnehin kleiner als üblich – und dann flatterten zwei Absagen bereits gemeldeter Teams herein. Landesligist SG Ober-/Unterhausen zog seine Teilnahme zurück, nachdem Trainer Marcus Grimm dort seinen Posten aufgegeben hatte. Zudem teilte auch noch Württembergligist TSV Wolfschlugen mit, dass seine Mannschaft aufgrund einer langen Verletztenliste nicht mitspielen kann. Zwei Teams weniger und mittlerweile ein Nachrücker, das war die Lage. Aber was für ein Nachrücker: Die Bundesliga-A-Jugend von Frisch Auf Göppingen wird das Turnier bereichern und mit Sicherheit die Fans begeistern. Das Team nimmt den Platz der Wolfschlugener in der Gruppe B ein.

Weil der weitere Platz jedoch unbesetzt blieb und damit in der Gruppe A eine Mannschaft weniger antritt, entschieden die Verantwortlichen der EZ und des diesmaligen Veranstalters TSV Denkendorf, das Turnier von drei auf zwei Tage zu verkürzen. Gespielt wird nun also mit einem langen Super-Samstag am 6. Januar ab 11 Uhr und dem (unveränderten) Finalsonntag am 7. Januar mit den letzten vier Gruppenspielen ab 10 Uhr. „So spielen wir einen Tag weniger, aber das Teilnehmerfeld ist nach wie vor sehr attraktiv und der Samstag ist packevoll mit interessanten Begegnungen“, sagt Denkendorfs Cheforganisatorin Anna Janu.

Start am 6. Januar um 11 Uhr

Los geht das Turnier am Samstag gleich mit einem Highlight: Um 11 Uhr treffen sich in der Gruppe A das Team Esslingen und die SG Hegensberg/Liebersbronn zum Stadtderby. Anschließend (11.40 Uhr) kommt es zum BWOL-Duell zwischen dem TSV Deizisau und der HSG Ostfildern. Die Gruppe B startet um 12.20 Uhr mit der Begegnung zwischen der HSG Owen/Lenningen und dem Frisch-Auf-Nachwuchs. Titelverteidiger TSV Neuhausen aus der 3. Liga steigt um 15 Uhr mit der Partie gegen Owen/Lenningen ein.

Der neue Spielplan ist im Laufe dieses Mittwochs einzusehen auf www.esslinger-zeitung.de/sport/ez-pokal-handball .