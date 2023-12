EZ-Handballpokal: Neuhausen rechnet mit viel Gegenwehr

1 Gute Laune nach der Auslosung, von links: EZ-Sportchef Sigor Paesler, Walter Hartmann, Dominik Janu und Anna Klotz vom Ausrichter TSV Denkendorf sowie Hannes Grundler und Timo Durst vom Titelverteidiger TSV Neuhausen. Foto: /Robin Rudel

Der Titelverteidiger trifft in der Gruppe B des EZ-Handballpokals unter anderem auf seinen Nachbarn TSV Wolfschlugen und Ausrichter TSV Denkendorf. In der Gruppe A sind die BWOL-Teams TSV Deizisau und HSG Ostfildern die Favoriten auf den Halbfinaleinzug.











Das Wort „spannend“ fiel an diesem Abend häufig. Jedenfalls hatte Denkendorfs 89-jähriges Handball-Urgestein Walter „Theo“ Hartmann ein gutes Händchen, als er die Gruppen des 28. EZ-Handballpokals loste, der vom 5. bis 7. Januar zum zweiten Mal über die Bühne der Halle des Sportparks Weil in Esslingen gehen wird. Beim Traditionsturnier, das von Kaufland sowie der Volksbank Mittlerer Neckar unterstützt wird, wird mit zwei Gruppen à fünf Mannschaften gespielt. Top-Favorit ist natürlich Drittligist und Titelverteidiger TSV Neuhausen. Aber die Konkurrenz, die vom TSV Deizisau und der HSG Ostfildern aus der Baden-Württemberg Oberliga sowie Württembergligist TSV Wolfschlugen angeführt wird, ist stark.

„Wir freuen uns wie jedes Jahr, dabei zu sein und wollen unseren Titel verteidigen“, sagte Neuhausens Routinier Timo Durst, der gemeinsam mit Hannes Grundler zur Auslosung gekommen war und den Wanderpokal der Eßlinger Zeitung mitgebracht hatte. „Wir haben eine spannende Gruppe mit dem Nachbarschaftsduell gegen Wolfschlugen. Gegen Denkendorf haben wir uns beim vergangenen Mal schwer getan. Das ist eine gute, aufstrebende Mannschaft, die in ihrer Liga ja auch weit vorne ist. Das wird spannend“, sagte Durst weiter. Die Neuhausener bestreiten drei ihrer vier Gruppenspiele am Samstag. Neben dem TSV Wolfschlugen und Ausrichter TSV Denkendorf, der in der Verbandsliga auf dem starken dritten Platz steht, sind Landesliga-Spitzenreiter HSG Ebersbach/Bünzwangen und der momentane Bezirksliga-Zweite HSG Owen/Lenningen in der Gruppe B dabei.

Wie bei der Pokalausgabe 2023 wird mit zwei Gruppen gespielt. Allerdings laufen nicht wie damals alle Mannschaften an beiden Vorrundenspieltagen auf. Die Erfahrung zeigte, dass die Belastung für die Spieler dabei etwas zu hoch war.

Neu ist ebenfalls, auch das ist der Belastungssteuerung bei diesmal zwei Fünfergruppen geschuldet, dass am Finalsonntag ab 10 Uhr noch die letzten vier Gruppenspiele ausgetragen werden. Das Viertelfinale entfällt, die zwei besten Mannschaften der beiden Gruppen qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Das Endspiel wird dann um 15.30 Uhr angepfiffen.

Esslinger Stadtderby in der Gruppe A

Am Freitag, die Spiele starten um 15 Uhr und damit zwei Stunden später als am Samstag, sind die Teams der Gruppe A im Einsatz. Favoriten sind hier die beiden BWOL-Kontrahenten Deizisau und Ostfildern. Aber die Augen werden auch auf ein anderes Duell gerichtet sein. „Es könnte ganz spannend werden mit dem Esslinger Derby zwischen dem Team und Hegensberg/Liebersbronn“, sagte Cheforganisatorin Anna Klotz vom diesmaligen Ausrichter TSV Denkendorf – die aber natürlich auch auf ihre Mannschaft schaut: „Am Samstag werden es unsere Denkendorfer mit Neuhausen und Wolfschlugen nicht ganz so leicht haben.“ Aber, natürlich: „Das wird ein spannender Spieltag.“ Dazu ist in der SG Ober-/Unterhausen, die in der Landesliga als Zweiter Ebersbach/Bünzwangen dicht auf den Fersen ist, ein Neuling beim Turnier dabei.

Für den passenden Rahmen werden die vielen Helferinnen und Helfer des Denkendorfer TSV sorgen, die mit den Vorbereitungen bereits sehr weit sind. Auch der frühere Abteilungsleiter Hartmann freut sich auf das Handball-Highlight zum Jahresstart. Immerhin ist er dafür verantwortlich, wer in der Gruppenphase gegen wen spielt.