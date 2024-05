EZ-Handballblog: Christian Straub ist der „Trainer der Saison“

1 HB-Männchen machen andere. Christian Straub ist einer der ruhigen Beobachter der Trainerzunft. Foto: /Robin Rudel

Auch wenn er eher zur ruhigeren und besonneneren Sorte Mensch gehört, ist Christian Straub ein begeisterungsfähiger Mann. Er begeistert sich, klar, für den Handball. In diesem Sport ist er seit vielen Jahren unterwegs, seit eineinhalb Jahren trainiert er den Verbandsligisten Team Esslingen. Wofür sich der 34-Jährige auch begeistert: „Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Trainern. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch, viele Wege führen zum Erfolg.“ Was man an dieser Aussage herauslesen kann: Straub ist eher der Beobachter, der Arbeiter, der Lenker als der impulsive Kommandogeber. Für seine Art, mit der er die Esslinger Mannschaft stabilisiert und auf Platz fünf der Verbandsliga-Schlusstabelle geführt hat, wurde er von den Lesern des EZ-Handballblogs „am Kreis“ bei der traditionellen Abstimmung zum „Trainer der Saison“ gewählt – mit deutlichem Abstand vor Meistercoach Ralf Hönig von den zukünftigen Württembergliga-Frauen des TSV Denkendorf.