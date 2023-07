1 Der zweite Tag des EZ-Fußballpokals ist zu Ende. Foto: Sandra Belschner

Tag zwei des EZ-Pokals ist gespielt. Es gab die ersten zumindest kleineren Überraschungen - und es stehen die ersten Teilnehmer der Viertelfinalspiele fest.















Link kopiert

Einige Entscheidungen sind am zweiten Abend des EZ-Pokals bereits gefallen, einige stehen aber noch aus: In der Gruppe A hat sich der TSV Denkendorf durch ein „spätes“ 2:1 gegen den TV Nellingen bereits ins Viertelfinale geschossen. Für die Nellinger ist die Partie am Freitagabend gegen die SG Eintracht Sirnau hingegen die letzte beim diesjährigen Turnier. Die Sirnauer wiederum müssten fürs Weiterkommen einen deutlichen Sieg gegen den TVN landen und zudem darauf hoffen, dass Denkendorf den TSV Oberboihingen bezwingt.

Aus der Gruppe B steht der TSV Deizisau als Viertelfinalteilnehmer fest. Ein 3:1 gegen den TSV Köngen II sicherte den Gastgebern das Weiterkommen. A-Ligist TSV Berkheim ist nach einem 3:1-Erfolg gegen den TB Ruit ebenfalls schon durch.



In der Gruppe C gab es zumindest eine kleine Überraschung: Die TSG Esslingen trotzte Bezirksligist FV Neuhausen ein 1:1 ab und bewahrt sich damit eine vage Hoffnung auf die Runde der letzten Acht. Weiter ist der FC Esslingen nach einem 3:0-Sieg gegen den VfB Oberesslingen/Zell, der seinerseits nur noch der TSG in die Suppe spucken könnte.



Die Gruppe D hat in Bezirksligist FV Plochingen ihren Dominator. Das 2:0 gegen den TSV RSK Esslingen sicherte dem FVP den Viertelfinaleinzug. Das 4:0 des Türk SV Ebersbach gegen den SC Altbach sorgt an diesem Freitag wiederum für ein echtes Endspiel um Platz zwei zwischen Ebersbach und dem TSV RSK.

Spielberichte sind im Liveblog (Platz eins / Platz zwei) nachzulesen.