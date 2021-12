3 Wo heute eine Tiefgarageneinfahrt gähnt, ging es früher direkt in die Beutauvorstadt. Foto: alt: Stadtarchiv/neu: Roberto Bulgrin

EZ-Adventskalender: Der Bau der Ringstraße prägt das moderne Stadtbild. Die Beutauvorstadt trennte er vom Marktplatz.















Esslingen - Im Wesentlichen waren es drei Straßenzüge, die einst das Viertel der Weingärtner und Tagelöhner bildeten. Zusammen ergaben die obere, untere und mittlere Beutau die gleichnamige Esslinger Vorstadt, die durch die Bachstraße direkt vom Marktplatz aus angefahren werden konnte. Doch wie an vielen anderen Orten in der Stadt auch, bedeutete die Ringstraße einen Einschnitt, oder in diesem Fall sozusagen einen „Ab-Schnitt“. Denn durch die neue Straße verlor nicht nur die Frauenkirche ihre Freitreppe, sondern auch die Beutau ihren Anschluss an den Marktplatz. Ein Überbleibsel ist die Geiselbachstraße. Diese verbindet die Beutau zwar mit der Ringstraße, aber nicht mehr mit der Altstadt und dem Marktplatz. Von dort aus geht es zwischen den Gebäuden Marktplatz 3 und 4 in eine Tiefgarage.