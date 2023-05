Umstrittener Historiker in Leinfelden Die Demo der Ganser-Fans hat begonnen – bislang alles friedlich

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser spricht an diesem Freitagabend in der Filderhalle in Leinfelden über den Ukrainekrieg. Angekündigt sind Demos von Anhängern und Gegnern. Wir berichten von der aktuellen Lage vor Ort.