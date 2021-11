1 In der Esslinger Innenstadt wird kräftig gewerkelt: Der Aufbau des Mittelalter- und Weihnachtsmarkts ist in vollem Gange. Ob er angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen tatsächlich stattfindet, steht aber in den Sternen. Foto: Roberto Bulgrin

Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen wird mancherorts der geplante Weihnachtsmarkt wieder abgesagt. In Esslingen sieht man sich hingegen auch bei noch strengeren Auflagen für das Advent-Event gewappnet – und hofft inständig, dass es stattfinden kann.















Link kopiert

Esslingen - Einige andere Städte ziehen bereits die Reißleine: Ganz aktuell sagt etwa München am Dienstag den Christkindlmarkt ab. Auch in Stuttgart wird diskutiert, ob der Budenzauber wirklich stattfinden soll. Unterdessen hofft man in Esslingen inständig, dass der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt trotz der steigenden Corona-Zahlen über die Bühne gehen kann. Schließlich habe man ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, das bei Bedarf auch noch verschärft werden könne, heißt es vom Stadtmarketing. Auch die Beschicker stehen hoch motiviert in den Startlöchern – wenngleich sie inzwischen teils durchaus verunsichert sind.