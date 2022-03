1 So sieht sie aus, die diesjährige Mitnahmetüte der Esslinger Vesperkirche. Foto: Roberto Bulgrin

Am Sonntag beginnt die 13. Esslinger Vesperkirche – wie im Vorjahr pandemiebedingt ausschließlich in der To-go-Variante. Bis 27. März werden am Gemeindehaus am Blarerplatz jeden Tag 100 warme Mahlzeiten an bedürftige Menschen ausgegeben.















Esslingen - Vor zwei Jahren war die Esslinger Vesperkirche, konzipiert als gemeinsamer Mittagstisch für Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, in letzter Minute abgesagt worden. Denn das Sozialprojekt in der Frauenkirche gehörte zu den ersten Veranstaltungen, die im Frühjahr 2020 der anbrechenden Pandemie zum Opfer gefallen waren. Weil das auf keinen Fall wieder passieren sollte, hatten sich die Verantwortlichen im vergangenen Jahr für eine To-go-Version entschieden. Auch die Esslinger Vesperkirche 2022 kann nicht gemeinsam an einen Tisch einladen – „obwohl wir das natürlich am liebsten tun würden“, sind sich Bernd Weißenborn, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Esslingen, und Projektleiter Bernd Schwemm einig. Aber die schwierige Planbarkeit und komplizierte Logistik führen erneut dazu, dass vom kommenden Sonntag an bis 27. März wieder jeden Tag von 12 bis 13 Uhr Tüten mit einer warmen Mahlzeit am Gemeindehaus am Blarerplatz ausgegeben werden. Ein Angebot, das sich nur an Bedürftige richtet.