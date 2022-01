Gruner-Villa in Esslingen Stadtjugendring residiert bald in einem prachtvollen Altbau

Noch sind die Standorte des Stadtjugendrings Esslingen in der Stadt verteilt. Doch bald wird das neue Domizil in der Pliensauvorstadt fertig sein. Der SJR residiert dann in einer denkmalgeschützten Villa, die schon jetzt die Blicke auf sich zieht.