Stihl-Chef Michael Traub „Wir übernehmen jeden, den wir können“

Stihl will wachsen, wird aber vom Fachkräftemangel ausgebremst. Chef Michael Traub erklärt, wie er Topleute gewinnen will, was Deutschland falsch macht und warum China für den Motorsägenhersteller auch in Zukunft wichtig sein wird.