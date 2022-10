Ein Standortfaktor stößt an Grenzen

1 Als Lernort ist die Esslinger Stadtbücherei bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Studierenden sehr beliebt. Häufig sind die Arbeitsplätze jedoch rasch ausgebucht. Foto: Roberto Bulgrin

Das Tauziehen um die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei geht weiter. Am 19. September soll der Gemeinderat entscheiden, ob die Bibliothek wie geplant erweitert und modernisiert oder nur „klein und fein“ saniert wird. Noch ist viel zu klären.















Das Tauziehen um die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei hat in den 90er-Jahren begonnen, und es geht weiter. Nach dem Bürgerentscheid 2019 schien die Erweiterung und Modernisierung beschlossen zu sein. Jüngst kündigte OB Matthias Klopfer jedoch an, nur noch eine „kleine, feine Sanierung“ anzustreben – mehr sei angesichts der Finanzlage und explodierender Kosten nicht drin. Eigentlich wollte die Stadt das Thema noch vor der Sommerpause abräumen, doch nach Widerspruch aus der Bürgerschaft wurde die Entscheidung mehrfach vertagt – nun soll das letzte Wort am 19. Dezember gesprochen werden. Ein neu gegründeter Unterstützungskreis fordert, dass es mehr als nur kosmetische Verbesserungen und die Beseitigung der eklatantesten Mängel geben muss.