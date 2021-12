1 Haushaltsverabschiedung in Coronazeiten: Der Esslinger Kreistag war zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr in die Filderhalle von Leinfelden-Echterdingen ausgewichen. Foto: Ines Rudel

Der Esslinger Kreistag hat in der letzten Sitzung des Jahres dem Kreishaushalt zugestimmt – und damit auch einer auf 27,8 Prozent sinkenden Kreisumlage.















Link kopiert

Leinfelden-Echterdingen - Ungeachtet der Tatsache, dass es dem Landkreis durch höhere Schlüsselzuweisungen und Mehrerträge bei der Grunderwerbssteuer rund 19,2 Millionen mehr als geplant in die Kasse gespült hat, haben sich die Begehrlichkeiten des Kreistags bei der Haushaltsverabschiedung am Donnerstag in der Filderhalle von Leinfelden-Echterdingen in Grenzen gehalten. Die Ratsrunde ist dem Vorschlag des Verwaltungs-und Finanzausschuss gefolgt und hat die Kreisumlage auf 27,8 Prozentpunkte gesenkt. Damit profitieren auch die 44 Städte und Gemeinden von dem Geldsegen.