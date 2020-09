1 Radfahrer sollen auf dem Altstadtring mehr Platz bekommen. Foto: Roberto Bulgrin

Auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt hat Esslingen noch einige Schritte vor sich. Von einer Rad- und Busspur auf dem östlichen Altstadtring versprechen sich die Befürworter einige Verbesserungen. Doch das Projekt ist umstritten.

Esslingen - Radfahrer fordern von der Stadt schon lange mehr Platz für sich und ihr Gefährt. Und ihre Interessenverbände beklagen immer wieder, dass Esslingen auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Kommune noch ein gutes Stück zurückzulegen habe. Grüne und Linke hatten deshalb im vergangenen Dezember in einem gemeinsamen Antrag gefordert, auf dem östlichen Altstadtring die rechte Fahrbahn im Bereich der Kiesstraße in beiden Richtungen als Radstreifen mit Freigabe für den Linienbusverkehr auszuweisen. Seither wird leidenschaftlich über die so genannte Umweltspur diskutiert, zahlreiche Unterschriften wurden für und gegen das Projekt gesammelt. Der Mobilitätsausschuss des Gemeinderats soll am Mittwoch entscheiden. Die CDU hat nun einen Kompromissvorschlag präsentiert.