Diese Themen will der Gemeinderat anpacken

1 Trotz knapper Kassen will die Stadt Esslingen weiterhin in ihre Infrastruktur wie etwa die Brücken investieren. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sommerpause ist für den Esslinger Gemeinderat vorüber – nun beginnt für das Ratsgremium und seine Ausschüsse wieder die Arbeit. Dabei hat Corona die Arbeit der Kommunalpolitiker schwieriger gemacht.

Esslingen - Während der heißesten Sommertage durften die Esslinger Stadträtinnen und -räte durchschnaufen – demnächst könnte es in den Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse heiß hergehen. Die Ratsmitglieder haben ein strammes Programm vor sich: Für die Verwaltungsausschusssitzung an diesem Montag liegt noch keine öffentliche Tagesordnung vor, doch am Mittwoch folgt bereits der erste Sitzungsmarathon, wenn sich nacheinander der Betriebsausschuss der Stadtentwässerung, der Ausschuss für Technik und Umwelt, der Betriebsausschuss der städtischen Gebäude und der Mobilitätsausschuss treffen. Im Technischen Ausschuss dürfte es gleich spannend werden, wenn die Bauverwaltung erläutern muss, wie es passieren konnte, dass die Pliensaubrücke nach ihrer millionenschweren Sanierung für Radfahrer prompt wieder gesperrt werden musste. Doch das ist nur eines von vielen Themen, die die Stadtverwaltung und den Gemeinderat während der kommenden Monate beschäftigen werden.