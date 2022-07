1 Mit seinem Quartett war der Pianist Enrico Pieranunzi schon häufiger im Esslinger Jazzkeller zu Gast. Beim Jazzfestival im Herbst wird er dort solo zu erleben sein. Foto: Roberto Bulgrin

Jazz steht in Esslingen seit den 50er-Jahren hoch im Kurs. Mit Maximilian Merkles internationalem Jazzfestival gibt es 2015 ein hochkarätiges Szene-Event. Die Planung war in Zeiten von Corona nicht einfach, doch das Programm verspricht erneut hohe Qualität.















Esslingen ist eine Stadt mit einer langen Jazz-Tradition. Schon in den 50er- und 60er-Jahren waren internationale Stars im Jazzkeller in der Webergasse zu Gast, bis heute hört man dort namhafte Vertreter dieses Genres. Große Namen aus den Jazz-Metropolen geben sich gerne auch in der Dieselstraße die Ehre, und wer die Vielfalt der regionalen Szene live erleben möchte, ist bei den Open-Air-Konzerten am Dulkhäusle richtig. Seit 2015 gibt es im Herbst Maximilian Merkles internationales Jazzfestival, das zur festen Größe geworden ist. So soll das auch in diesem Jahr sein, wenn das Jazzfestival vom 1. bis zum 22. Oktober über die Bühne geht. „Wegen Corona war die Programmplanung nicht ganz einfach“, verrät Merkle. „Aber am Ende ist es eine runde Sache geworden.“