1 An heißen Tagen ist der neue Brunnen stark frequentiert. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Durch verschiedene Stationen möchte die Stadt Esslingen einen vor Hitze geschützten Spaziergang durch die Innenstadt ermöglichen. Im April wurde der Brunnen am Schelztorturm eingeweiht. Nun soll ein weiterer „Coolspot“ folgen.















Link kopiert

Bisher war der geplante Esslinger Schattenweg nur ein Schatten seiner selbst gewesen. Nach der Einweihung eines Trinkwasserbrunnens am Schelztorturm Anfang April war nichts mehr von einer Weiterführung des Projekts zu hören gewesen. Doch nun soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden: „Wir sind an der Endabstimmung für eine weitere Station“, teilt Niclas Schlecht als persönlicher Referent von Oberbürgermeister Matthias Klopfer mit. Weitere Details zu Aussehen, Gestaltung oder Standort möchte er nicht mitteilen. „Es wird wieder ein Brunnen in zentraler Lage in der Innenstadt sein“, verrät er noch.

Brunnen funktioniert

Auch beim Zeitplan bleibt er vage. Auf jeden Fall noch im laufenden Jahr werde der Neuling vorgestellt. Die Erfahrungen mit dem bereits sprudelnden Brunnen am Schelztorturm seien positiv. Probleme würde es keine geben: „Alles funktioniert bestens.“ Das Angebot werde auch genutzt: „Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, sehe ich Kinder beim Spielen und Planschen.“

So soll es nach dem Willen der Verantwortlichen sein. Der Schattenweg wird laut Stadt die Möglichkeit bieten, „die Innenstadt auf einer fußläufigen Wegstrecke auch bei Hitze möglichst komfortabel zu durchqueren“. Auf einer West-Ost-Achse sollen Grünanlagen, Baumreihen, vorhandene Gewässer, Brunnenanlagen, Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie Trinkwasserspender als „Coolspots“ zu einer kühlen Route durch die City verbunden werden.

Erste Station am Schelztorturm

Als erste Station wurde mit den Stadtwerken Esslingen der erwähnte Trinkwasserbrunnen am Schelztorturm geschaffen. Eine schlichte, an der höchsten Stelle 1,25 Meter lange Stele mit einem Druckknopf. Wird der gedrückt, läuft ein dünner Wasserstrahl 30 Sekunden lang im Idealfall direkt in den Mund eines Durstigen. Alle 30 Minuten fließt das Wasser für 15 Sekunden automatisch, um Hygiene, Schmackhaftigkeit und Qualität zu gewährleisten. Der Brunnen ist per Funk mit den Stadtwerken verbunden, um eine Störung oder eine notwendige Reparatur sofort mitteilen zu können.