1 Das Interesse an den baulichen Reizen der Heugasse 11 ist groß, wie unlängst die Führungen am Denkmalwochenende zeigten. Foto: Roberto Bulgrin

Viele reden über das Gebäude Heugasse 11, das für die Erweiterung der Esslinger Stadtbücherei im Gespräch ist, doch nur die wenigsten wissen, wie es im Inneren aussieht. Hinter der eher unscheinbare Fassade lässt sich Interessantes entdecken.















Die Adresse ist vielen in Esslingen wohlbekannt: Heugasse 11. Denn das historische Gebäude ist seit den 90er Jahren für die Erweiterung der Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof im Gespräch. Viel wurde und wird über das Nachbarhaus der Bibliothek diskutiert, und wenn der Gemeinderat am 21. November über die Zukunftspläne für die Bücherei entscheidet, wird auch die Heugasse 11 eine wichtige Rolle spielen. Denn das Gebäude, das seit vielen Jahren leer steht, könnte zusätzliche Flächen bringen. Nur die wenigsten kennen es jedoch aus eigener Anschauung, denn die Türen sind seit vielen Jahren verschlossen – nur ganz selten öffnen sie sich wie jüngst am Denkmalwochenende. Wer jedoch die rare Gelegenheit erhält, einen Blick hinter die eher unscheinbare Fassade zu werfen, stellt fest, dass sich unter dem Staub der Zeit viel Interessantes entdecken lässt.