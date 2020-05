1 (Symbol) Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Bei einem durch einen kurzen Moment der Unachtsamkeit verursachten Auffahrunfall in Esslingen werden drei Personen leicht verletzt. Es entsteht ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.

Esslingen - Drei Leichtverletzte, ein nicht mehr fahrtauglicher Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Folgen einer kurzen Unaufmerksamkeit, die am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen geführt hat. Kurz nach 13 Uhr war ein 77 Jahre alter Mann laut Polizei mit seinem Renault auf der Mühlbergstraße vom Stadtzentrum herkommend unterwegs und krachte dabei ins Heck eines verkehrsbedingt haltenden Suzuki, der von einer 59-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen noch auf einen davorstehenden Citroen geschoben. Die Suzuki-Lenkerin, der 42 Jahre alte Fahrer des Citroen sowie dessen dreijährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Frau und das Mädchen wurden anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Suzuki musste abgeschleppt werden.