Esslingen stellt neues Rahmenkonzept vor: Wie Quartiersarbeit das Leben in den Stadtteilen verbessert

1 Quartiersarbeit schafft Begegnungen – manchmal auch zwischen Mensch und Tier, wie hier in Weil, wo der Falkner Achim Häfner in der Lukaskirche zu Gast war. Foto: Roberto Bulgrin

Quartiersarbeit stärkt das Zusammenleben der Menschen in den Stadtteilen. In Esslingen hat man dafür ein Rahmenkonzept aufgestellt. Erstmals gibt es so eine gemeinsame Arbeitsgrundlage, damit alle Akteure der Quartierzentren an ein Strang ziehen können.











Link kopiert

Mehr Integration geht fast nicht. Bei der Quartiersarbeit bezieht sich die Hilfe nicht auf einzelne Personen und auch nicht auf bestimmte Gruppen. In den Blick genommen werden alle in einem Stadtteil lebenden Menschen, und die will man zusammenbringen. Alter, Geschlecht, Herkunft, Glauben oder Bildung spielen keine Rolle. Wie so vieles aus dem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit klingt diese Idee anfangs aber recht abstrakt. Dabei gibt es in den Quartierzentren viele konkrete Aktivitäten, von offenen Treffs, Spielangeboten, Kaffeetischen bis hin zu Infoveranstaltungen. Auch so manches Fest im Viertel hat in diesen Begegnungsstätten seinen Ursprung.