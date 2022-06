1 Der Wiener Humor zeichnet auch den Wahl-Esslinger Gerhard Polacek aus. Foto: Roberto Bulgrin

Unter dem Motto „Let’s learn Wienerisch“ bringt der aus Österreich stammende und seit vielen Jahren in Esslingen lebende Schauspieler Gerhard Polacek in einem Volkshochschul-Kurs Interessierten den Wiener Dialekt bei. Dabei gibt es jede Menge Schmäh inklusive.















Er ist Österreicher mit Leib und Seele, lebt aber seit 40 Jahren in Esslingen, wohin es ihn damals der Liebe wegen gezogen hat. Für Film- und Fernsehrollen hat der Schauspieler Gerhard Polacek schon Schwäbisch und Saarländisch gelernt: „Das war die Hölle – aber eine bezaubernde, liebevolle, herzliche, genussreiche Hölle“, erinnert er sich an seine Ausflüge in andere sprachliche Regionen, die er allesamt nicht missen möchte. Doch an der Liebe zum Dialekt seiner Heimat gibt es für Polacek nichts zu deuteln. Deshalb will er nun auch andere daran teilhaben lassen. Jetzt will er charmant und mit viel Spaß an der Freud‘ in einem Workshop an der Volkshochschule Esslingen all denen Wienerisch beibringen, die dem bilderreichen Dialekt der österreichischen Hauptstadt näherkommen wollen. Im Interview spricht der 67-Jährige über die Unterschiede zwischen Wienern und Schwaben, und er versucht sich an einer Definition des viel zitierten Wiener Schmäh.