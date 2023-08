1 Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am Montag auf einer Hauptverkehrsstraße in Esslingen festgeklebt. Foto: Roberto Bulgrin

Nach der jüngsten Aktion der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Esslingen fordert die CDU Esslingen Oberbürgermeister Matthias Klopfer auf, energisch durchzugreifen.















Nachdem sich Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ am Montag auf einer Hauptverkehrsstraße in Esslingen festgeklebt haben, meldet sich nun die CDU Esslingen zu Wort. Sie fordert Oberbürgermeister Matthias Klopfer auf, energisch durchzugreifen und eine Allgemeinverfügung wie in Stuttgart zu erlassen. „Diese Maßnahme ist leider notwendig, um solche kriminellen Aktionen zu verhindern und den Alltag der Menschen zu schützen“, sagte Tim Hauser, der CDU-Fraktionschef im Esslinger Gemeinderat. Die CDU verurteile aufs Schärfste die jüngsten Aktionen der „Letzten Generation“. „Diese Art von Aktivismus ist inakzeptabel und zeugt von einem alarmierenden Mangel an Respekt vor der Gesellschaft und ihren Bedürfnissen“, so Hauser. Der Klimawandel sei eine ernsthafte Herausforderung, doch die Methoden, die einige Aktivisten wählten, seien nicht hinnehmbar.