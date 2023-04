1 Die Kita-Gebühren hatten in Esslingen zuletzt für Wirbel gesorgt. Seit März sind die Kosten vor allem für Eltern mit jüngeren Kindern gestiegen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Weil die Stadt Esslingen die Arbeitsniederlegungen nicht zu verantworten hat, sieht der Gemeinderat keinen Anlass für Rückzahlungen. Die Linke hatte gefordert, dass die Stadt 25 Euro für jeden Tag zurückerstattet, an dem Einrichtungen schließen oder ihr Angebot einschränken müssen.















Wird eine Kita bestreikt, müssen die Eltern in Esslingen auch weiterhin die vollen Gebühren bezahlen. Der Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung hat in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag der Linken mehrheitlich abgelehnt. Die hatten gefordert, dass die Stadt 25 Euro für jeden Tag zurückerstattet, an dem Einrichtungen schließen oder ihr Angebot wegen Arbeitsniederlegungen des Personals einschränken müssen. Die Linken hatten argumentiert, dass die Stadt an diesen Tagen auch keine Ausgaben für das Personal habe, weil der Lohn während eines Streiks von den Gewerkschaften ersetzt würde.