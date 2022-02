Unser Team von ES-TV war auf der Suche nach etwas Fasnet in der Region und wurde bei den Wernauer Narren fündig.















Link kopiert

Wernau - Auch in diesem Jahr mussten die Wernauer Narren wieder eine Zwangspause einlegen: Die Coronapandemie hat der Narrenzunft 2022 nicht nur viele Veranstaltungen, sondern auch den berühmten Umzug geraubt. „Die Fasnet ist dieses Jahr völlig anders als erwartet. Wir haben fest damit gerechnet, dass wir dieses Jahr wieder in die Vollen gehen dürfen“, sagt Markus Mirbauer, der erste Zunftmeister der Wernauer Narren, im Interview mit Stephan Sandler von ES-TV. Doch „nichts machen ist überhaupt keine Option“, sagt er weiter. Deshalb hat sich der Verein so einiges einfallen lassen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wernauer Narren halten die Fasnet am Leben

Unter anderem zieren große Holzbuchtaben den Hügel am Ortseingang; der Schriftzug „Hecka Heala“ leuchtet im Dunkeln. Am wohl wichtigesten Tag der Fasnet in Wernau, dem Fasnet-Samstag, hat der Verein zudem eine coronakonforme Fasnetwanderung initiiert. Unser Team von ES-TV hat den Fasnet-Samstag in Wernau begleitet und die schönsten Aufnahmen in einem Video zusammengefasst.