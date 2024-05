Erstmals Offenburger Modell im Kreis Esslingen: Nürtingen kooperiert bei Kinderbetreuung mit Maltesern

1 Bei der Betreuung von Kindern geht die Stadt Nürtingen neue Wege. Foto: dpa/Arno Burgi

Um die pädagogischen Fachkräfte zu entlasten, kooperiert Nürtingen künftig mit den Maltesern bei der Kinderbetreuung. Die Malteser bieten bei einem Pilotversuch eine betreute Spielzeit an.











Link kopiert

Not macht erfinderisch – das gilt vor allem auch bei der Kinderbetreuung. Angesichts des Fachkräftemangels und langer Wartelisten testet Nürtingen als eine der ersten Kommunen im Kreis das Offenburger Modell. Nach einem Sechsstunden-Tag übergeben die pädagogischen Fachkräfte die Kinderbetreuung an die Malteser, die in der Kita eine betreute Spielzeit für ein bis zwei Stunden täglich anbieten.