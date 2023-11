Erster Ort im Kreis Esslingen: Denkendorf schließt sich europäischem Netzwerk an

1 Matthias Schöllkopf versorgt seine Kühe. In der Landwirtschaft ist europäische Politik stark präsent – durch Regelungen, aber auch durch Subventionen. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Denkendorf ist als erste Kommune im Landkreis Esslingen der Initiative „Europa fängt in der Gemeinde an“ beigetreten. Sie will die Brüsseler Politik den Kommunalpolitikern und den Bürgern näher bringen.











Als Biolandwirt und Gemeinderat weiß Matthias Schöllkopf, welch großen Einfluss die Europäische Union auf das Leben vor Ort hat. Vielen Bürgerinnen und Bürgern sei nicht bewusst, wie die EU arbeite, meint der 40-Jährige. Das soll sich durch das EU-Netzwerk „Europa fängt in der Gemeinde an“ ändern, in dem Schöllkopf seit kurzem die Gemeinde Denkendorf vertritt. Dem Bürgermeister Ralf Barth ist das Netzwerk ein Anliegen: „Viele Themen der EU beeinflussen unser Lebensumfeld und unsere Arbeit auf kommunaler Ebene.“ Die Mitglieder des Netzwerks tauschen sich untereinander und mit EU-Politikern aus und erhalten über Veranstaltungen oder Dokumente umfassende Informationen über Themen der EU, die die Menschen vor Ort betreffen. Ziel ist es, dass sie diese sowohl an den Gemeinderat wie auch an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben.