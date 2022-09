Erneut Exhibitionist in Plochingen unterwegs Unbekannter masturbiert in der Öffentlichkeit

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag in Plochingen (Kreis Esslingen) kurz vor einer Fußgängerbrücke selbst befriedigt. Es ist in dieser Woche bereits der dritte Fall dieser Art in der Stadt.