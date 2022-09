Fahndung in Plochingen

Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine 29-jährige Frau belästigt. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.















Ein etwa 40 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend in der Esslinger Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) eine Fußgängerin. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen.

Die 29-jährige Frau war laut Polizeiangaben gegen 20.50 Uhr zu Fuß in der Esslinger Straße in Richtung Karlstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Brühlstraße von einem Mann überholt wurde. Dieser verschwand in ein Gebüsch, befriedigte sich selbst und folgte der Frau im Anschluss auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dabei befriedigte er sich erneut selbst.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in die Karlstraße. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos.

Der Exhibitionist ist offenbar circa 1,70 Meter groß und hat ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er hat kurze schwarze und teilweise grau melierte Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07153/307-0 um Hinweise.