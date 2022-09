1 Der Schauspieler Gerhard Polacek (links) machte den schmucken Garten hinterm Haus der Kirchners zur Vorstadtbühne. Foto: Roberto Bulgrin

Jedes Jahr zur Sommerzeit machen Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung ungewöhnliche, überraschende und unbekannte Plätzchen zu „Erlesenen Orten“. Diesmal gastierte der Schauspieler Gerhard Polacek im Sirnauer Garten von Daniela und Andreas Kirchner.















Tagtäglich fahren viele auf der Schnellstraße am Esslinger Stadtteil Sirnau vorüber – nicht ahnend, welche Idylle sich hinter der nüchternen Lärmschutzwand verbirgt: schmucke Häuschen, gepflegte Gärten, viel Grün und meist eine wohltuende Ruhe. Selten verirren sich Außenstehende in eine der schmalen Straßen, die Namen aus dem Musterbuch der Vogelkunde tragen. Einen Abend lang hat die sommerliche Reihe „Erlesene Orte“ von Stadtbücherei und Eßlinger Zeitung den Garten von Daniela und Andreas Kirchner im Bussardweg in eine Vorstadtbühne verwandelt. Wie immer hat der Schauspieler Gerhard Polacek ein passendes literarisches Programm zusammengestellt. Und weil sich Andreas Kirchner als schwäbischer Sänger Buddy Bosch einen Namen gemacht hat, gab’s zum literarischen auch einen musikalischen Genuss.