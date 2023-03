1 Auch ein Notarzt konnte den Landwirt nicht retten. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 68 Jahre alter Landwirt säubert auf seinem Hof bei Erlangen den Stall, als er plötzlich von einem Bullen attackiert und zu Boden gestoßen wird. Der Landwirt überlebt die Attacke nicht.















Ein Bulle hat einen Landwirt in Bayern zu Boden gestoßen und getötet. Das Tier sei bis dahin als zahm bekannt gewesen, teilte die Polizei in Nürnberg am Dienstag mit. Der 68 Jahre alte Landwirt habe auf seinem Hof bei Erlangen den Stall gesäubert, als der Bulle aus nicht nachvollziehbarem Grund seinen Kopf gegen den Oberkörper des Manns gestoßen habe.

Dieser sei mit schweren Verletzungen zu Boden geschleudert worden und habe das Bewusstsein verloren. Familienmitglieder seien herbeigeeilt, hätten erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte gerufen.

Obwohl ein Notarzt noch versucht habe, den Mann zu reanimieren, sei der 68-Jährige vor Ort gestorben. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Fehlverhalten oder strafbares Handeln. Sie geht von einem tragischen Unfall aus.