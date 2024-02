Erfolg vor Gericht: Waldorfschulen kämpfen gegen schlechte Presse

1 Was verbirgt sich hinter der freundlichen windschiefen Fassade der Waldorfschulen? Foto: C/harlotte Fischer

Seit der Corona-Pandemie steht die Anthroposophie unter Druck. Einen Frontalangriff der Wochenzeitung „Die Zeit“ hat eine Stuttgarter Zivilkammer nun aber zurückgewiesen.











Die Botschaft passte gut in eine Zeit, in der die Waldorfschulen als vermeintlicher Hort von Coronaleugnern ohnehin unter verschärfter Beobachtung standen: Hinter einer hübschen Holzoptik mit warmen Wandfarben und windschiefen Winkeln versteckten die anthroposophischen Privatschulen ein ernstes Gewaltproblem, heißt es in einem Artikel, der vor einem Jahr auf dem Onlineportal der Wochenzeitung „Die Zeit“ erschienen ist. Geschrieben hat ihn die anerkannte Erziehungsexpertin Nora Imlau. Doch jetzt hat das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart dem Magazin im einstweiligen Verfügungsverfahren etliche der darin getätigten Äußerungen untersagt (Az. 4 U 46/23).