1 Über das Umspannwerk des EnBW-Kraftwerks mit der Bezeichnung RDK 8 im Karlsruher Rheinhafen wird der mit Kohle erzeugte Strom ins Netz eingespeist. Foto: Stefan Jehle

Der Kühlturm des Kohle-Blocks RDK 8 im Karlsruher Rheinhafen war wegen des heißen Sommers fast 46 Tage in Betrieb. Der ältere Meiler RDK 7 soll von Mitte September an wieder genutzt werden. Auch das Großkraftwerk Mannheim ist am Netz.















An den letzten Sommertagen des September war es ein ungewohntes Bild im Karlsruher Rheinhafen: das seit 2014 betriebene Kohlekraftwerk RDK 8 nutzte im Vollbetrieb stetig seinen 80 Meter hohen Kühlturm. Das ist notwendig ab einer Temperatur des Rheinwassers von 22,6 Grad Celsius – dann darf Kühlwasser nämlich nicht mehr in das Fließgewässer eingeleitet werden. Von Mitte September an soll auch der benachbarte Meiler RDK 7 wieder angefahren werden. Dampf für die Schlote der beiden Blöcke werden daher wohl auch in den nächsten Monaten öfter zu sehen sein.