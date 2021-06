25 Luka Modric (links) und N’Golo Kanté gehören zu den tragenden Säulen ihrer Teams. Foto: imago/Bildbyran

An diesem Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2021 mit insgesamt 24 Teilnehmern. Wir stellen Ihnen aus jedem Team je einen herausragenden Akteur vor, auf den ein besonderer Blick lohnt.

Stuttgart - Wenn am Freitag der Startschuss zur Fußball-Europameisterschaft 2021 fällt, sind die Augen zahlreicher Fußballfans weltweit auf das Großturnier gerichtet. 24 Mannschaften nehmen an dem Event teil, das in elf verschiedenen Ländern ausgetragen wird.

Neben großen Turnierfavoriten wie Weltmeister Frankreich sowie England oder Belgien finden sich bei der ersten paneuropäisch stattfindenden EM aber auch manche Geheimfavoriten und kleinere Nationen wieder – darunter Neulinge wie Finnland und Nordmazedonien oder Gastgeber wie Ungarn oder Schottland.

Wir haben uns aus jedem der 24 Teilnehmerländer und ihrer Teams einen Spieler herausgepickt, auf den die Fans vom 11. Juni an ihr Augenmerk ganz besonders richten sollten. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!