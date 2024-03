Elektromobilität in Altbach: Zweiter Anlauf in Sachen Ladesäulen

Zweiter Anlauf in Sachen Ladesäulen

Elektromobilität in Altbach

1 Schnellladesäulen wie hier in der Esslinger Straße in Deizisau wird es in naher Zukunft in Altbach nicht geben. Foto: /Tim Kirstein

Im Altbacher Rathaus wünscht man sich eine Möglichkeit zum schnellen Laden von Elektroautos im Ort. Die Betriebskosten soll aber ein privater Anbieter tragen.











In Altbach wird erneut über den Bau von Ladesäulen für Elektromobile diskutiert. Bei der Umsetzung des Projekts soll vor allem darauf geachtet werden, dass keine Kosten an der Gemeinde hängen bleiben. Bereits im April 2021 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die Kosten für zwei Ladesäulenstandorte in der Ortsmitte zu ermitteln und ein Förderkonzept zu erstellen. Die im Oktober 2021 präsentierten Ergebnisse waren jedoch für Verwaltung und Gemeinderat nicht zufriedenstellend.