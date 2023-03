1 Auch in Kosmetikprodukten wie Lippenstift lassen sich die toxischen PFA-Substanzen finden. Foto: privat

PFA-Substanzen können auf natürlichem Weg nicht abgebaut werden können. Auch im Landkreis kommen diese Stoffe vor. Der höchste Wert wurde in Eislingen gemessen. Das Landratsamt geht aber von keiner „schädlichen Veränderung“ aus.















Sie sind extrem praktisch und beliebt bei der Industrie, verschmutzen aber die Umwelt, weil sie nahezu unzerstörbar sind und sich anreichern: Sogenannte PFA-Chemikalien, auch Ewigkeits-Chemikalien oder Jahrhundertgifte genannt. Sie finden sich an vielen Orten im Boden und im Wasser, auch im Kreis Göppingen wurden sie bereits nachgewiesen. Ein Recherche-Team von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR hat nun deutschlandweit Messdaten ausgewertet. Das Ergebnis in der Region: Im Landkreis wurden PFA-Stoffe in den vergangenen Jahren an fünf Orten vorgefunden.​